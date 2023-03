Domenica In ricorda Paolo Limiti, Orietta Berti costretta a rifiutare l'invito: «Pier Silvio Berlusconi blocca la sua ospitata»? L'indiscrezione

Domani, 26 marzo, a Domenica In si celebra Paolo Limiti. Mara Venier ha così deciso di invitare i grandi amici del paroliere tra i più prolifici della musica leggera italiana scomparso nel 2017. Da Justine Mattera, con cui fece molti programmi e che fu sua moglie, alla cantante Giovanna e poi Tiziana Rivale. Ci saranno poi Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio, un collegamento con Los Angeles con gli amici di Paolo e Mara ed una lunga intervista con Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, persona che gli è stata a fianco negli ultimi 10 anni della sua vita e che ora si occupa dell’associazione Etta e Paolo Limiti.

Orietta Berti non potrà andare a Domenica In?

Grande assente della giornata sarà Orietta Berti, non per sua scelta. L'Usignolo di Cavriago, grande amica dell'autore tv, ha avuto il "no" di Berlusconi e non potrà partecipare alla puntata di Domenica In in cui Mara Venier ricorderà Paolo Limiti. Orietta, ovviamente sarebbe andata, ma come rivela TvBlog, è stata costretta, suo malgrado, a rifiutare. Pare infatti che Pier Silvio Berlusconi non abbia rilasciato la liberatoria. La decisione, giustificata dal contratto della cantante con Mediaset per il Grande Fratello Vip e per un futuro show di prima serata. Decisione molto, forse troppo (per molti) dura, Domenica In. «Lascia un po’ basiti questa decisione dell’AD di Mediaset di non concedere il permesso ad una delle più grande amiche di Paolo Limiti per andare a Domenica in per ricordarlo, quando oltretutto su Canale 5 a quell’ora non ci sono produzioni d’intrattenimento originali. Peccato». Aggiunge Tv Blog.

Gli (altri) ospiti

Finito il blocco dedicato a Paolo Limiti, Domenica In ospiterà Walter Veltroni e Neri Marcorè che parleranno del loro film “Quando“, poi torna Gabriella Labate, la moglie di Raf, per proseguire la chiacchierata di domenica scorsa, quindi la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo.

In studio poi ospite di zia Mara Sergio Bernal Alonso, una star mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana, che si esibirà in un fantastico flamenco.