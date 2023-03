Manuel Bortuzzo, età, fidanzata, incidente e il ritorno al nuoto. Chi è l'atleta ospite a Verissimo

Verissimo torna oggi in tv. Il salotto di Silvia Toffanin è pronto a ospitare anche oggi, sabato 25 marzo su Canale 5 alle 16.30, le storie di personaggi dello spettacolo e, magari, a qualche scoop. Il programma che deve il suo successo a una sapiente commistione di approfondimento, intrattenimento e cronaca rosa, per questo weekend ha un parterre che conquisterà i telespettatori.

Verissimo, gli ospiti del 25 marzo

Oggi, sabato 25 marzo 2023 alle 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin intervisterà Costanza Caracciolo. L’ex velina che è oggi un’imprenditrice, mamma di due bambine e moglie di Bobbo Vieri si racconterà senza filtri. Poi nello studio ci sarà Carol Alt, icona della moda degli anni ’80. E ancora, Manuel Bortuzzo. Dalla casa del Gf Vip l'ex atleta è tornato al nuoto riuscendo a portare grandi risultati. Oggi a Verissimo ci sarà anche Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”. Inoltre, anche quest’anno, Silvia Toffanin ospita gli allievi eliminati dal serale di Amici. In studio ci saranno Megan e NDG, che sono stati i primi due eliminati di questa edizione.

Chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, all’anagrafe Manuel Matteo, nasce il 3 maggio del 1999 a Trieste. Il padre Franco Bortuzzo è un venditore di auto, la madre Rossella lavora in un panificio, e Manuel trascorre un’infanzia felice insieme a loro ad altri 3 fratelli: Kevin, Michelle e Jennifer.

La famiglia si trasferisce varie volte, andando a vivere in Veneto, precisamente a Stino di Livenza e a Portogruaro. In quest’ultima città, Manuel coltiva la passione per il nuoto allenandosi con Gianni Gross, fino a quando, a 9 anni si trasferisce a Sesto al Reghena, entrando nel Team Veneto a Venezia, tra i migliori nuotatori.

Presa la licenza media, decide di non continuare gli studi per coltivare l’amore per il nuoto e lascia il Veneto in favore del Lazio; qui, Manuel, si allena al centro sportivo di Castelporziano, specializzandosi nel mezzofondo.

Il 3 febbraio del 2019, Manuel Bortuzzo, viene coinvolto in una sparatoria e rimane gravemente ferito alla schiena, situazione che lo porta ad essere costretto su una sedia a rotelle.



Caparbio e tenace, Manuel, pubblica il libro «Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere», nel 2019.



La carriera

Dopo essersi formato in Veneto, Manuel Bortuzzo, si traferisce a Roma e si specializza nel mezzofondo. Ottenendo ottimi risultati, Manuel avrebbe dovuto partecipare, quasi sicuramente, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sogno purtroppo sfumato a causa della sparatoria che lo ha visto coinvolto, e che lo ha costretto in sedia a rotelle.

Sempre nel 2019, Manuel comincia un lungo ciclo di riabilitazione che lo porta anche a scrivere e pubblicare il suo libro: Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere.

Dal 2020 è una presenza fissa del programma Italia sì!, condotto ma Marco Liorni, Pubblica il libro Rinascere e a giugno 2021 va in onda L’Ultima Gara, un docufilm con Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla.





Quella maledetta sparatoria

Manuel Bortuzzo, diventa noto alle cronache per essere stato coinvolto in una sparatoria a Roma, tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Scambiato per un’altra persona, Manuel, insieme all’allora fidanzata Martina Rossi (nuotatrice anche lei), si trova davanti un distributore automatico di un tabaccaio, nella zona dell’Axa a Roma.

Improvvisamente viene raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, che gli attraversa il polmone e arriva fino alla spina dorsale, provocandogli una grave lesione al midollo spinale. Manuel ha raccontato di essere ancora vivo per soli 22 millimetri: il proiettile infatti è passato a questa distanza dall’aorta, se la avesse colpita sarebbe deceduto sul colpo. Questa consapevolezza di essere stato miracolato nella sfortuna ha dato a Manuel la forza di ricominciare ed adattarsi alla nuova vita.

Dal 2019 Manuel è costretto su una sedia a rotelle. Nel novembre del 2019 arriva una nuova diagnosi medica che afferma che la lesione midollare non è completa, e Manuel dichiara che si impegnerà a riprendere a camminare entro 10 anni.

La sua ormai ex fidanzata, Martina, dopo il forte trauma psicologico subito in seguito alla sparatoria, abbandona il nuoto. I due aggressori, invece, vengono condannati a 16 anni di detenzione, con l’accusa di tentato duplice omicidio premeditato.

La fidanzata e la storia d'amore con Lulù

Il nuotatore fino al 2021 ha avuto una relazione sentimentale con Martina Russo, la ragazza che era con lui il giorno in cui ha avuto l’incidente. E’ stata proprio lei a supportarlo, standogli accanto nei momenti più difficili da affrontare, prima della rottura precedente alla partecipazione al Grande Fratello Vip da parte di Manuel.

E’ proprio durante il reality di Canale 5 che il giovane atleta si lega a Lulù Selassié, facendo sognare milioni di telespettatori che hanno amato la coppia. Non è durata a lungo, però, fuori dalla casa del Gf: proprio Manuel Bortuzzo ha dato notizia della chiusura della relazione.

Se da una parte lui ha spiegato brevemente di aver notato incompatibilità solo fuori dalla casa, dall’altra, lei sembrava essere molto dispiaciuta, tanto da accusare il papà di Manuel, Franco, di invadenza nei confronti della vita di coppia.



L'ultima fiamma è stata Angelica Benevieri, ma si sono lasciati solo dopo due mesi dall'ufficializzazione della relazione arrivata con una foto social.

Il ritorno al nuoto

Quattro anni fa a Roma un colpo di pistola esploso per uno scambio di persona lasciò la promessa del nuoto Manuel Bortuzzo su una sedia a rotelle. Il ventiquattrenne nato a Trieste, dove torna ancora per andare a trovare la nonna, punta ora a qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Bortuzzo, tornato a vivere a Treviso, è uno dei 400 atleti dellle World Series di Lignano.