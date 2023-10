Domenica In torna oggi, anticipazioni dell'8 ottobre: da Loretta Goggi a Tommaso Paradiso, tutti gli ospiti

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre, di Domenica In, in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

Domenica In, gli ospiti dell'8 ottobre

Si parte con un'inedita intervista a Loretta Goggi, la giudice di punta di Tale e Quale Show, programma cult del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La Goggi parlerà dei dietro le quinte del programma e della formula del suo grande successo, ma non solo: si racconterà a Domenica In, tra aneddoti e ricordi della sua vita privata e professionale. Sempre dai banchi di Tale e Quale arriverà in studio anche Gabriele Cirilli, che condurrà uno speciale quiz sui 70 anni della Rai insieme a Loretta Goggi e alla stessa Venier.

La madrina della domenica made in Rai accoglierà poi Giancarlo Magalli, che racconterà la difficile fase della sua vita vissuta a causa di una malattia che lo ha debilitato per mesi, ma che ha ora superato: la scorsa primavera Magalli aveva infatti dichiarato che gli era stato diagnosticato un linfoma vicino la milza. Oggi, grazie anche alla vicinanza e all'affetto dei suoi cari, sta decisamente meglio pronto a tornare a lavorare in tv.

Per l'angolo musicale di Domenica In Mara Venier accoglierà poi in studio Tommaso Paradiso, pronto a presentare il suo nuovo "Blu Ghiaccio Travolgente", che canterà insieme ad alcuni dei suoi successi più conosciuti. Infine nello spazio talk dedicato all'attualità e ai fatti della settimana ci saranno Flavia Vento, Valerio Scanu, Alba Parietti, Simona Izzo, Luca Bianchini e Monica Leofreddi.