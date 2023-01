Domenica in, da Luisa Ranieri a Sergio Castellitto: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi (8 gennaio)

Oggi, domenica 8 gennaio, alle 14 su Rai 1, va in onda alle 14 un nuovo appuntamento con Domenica In. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti del salotto di Mara Venier.

Domenica In, gli ospiti di oggi 8 gennaio

Si partirà con la coppia piu' amata di conduttori di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti saranno in studio assieme a Zia Mara. sarà un'intervista a cuore aperto quella che farà la padrona di casa e ci sarà spazio anche per la nuova autobiografia di Greggio.

Luisa Ranieri torna a interpretare Lolita Lobosco

Poi sarà il turno di Luisa Ranieri. L'attrice è pronta da stasera a tornare con la sua fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco, nella quale interpreta un Vice Questore single e molto determinata; la serie, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, andrà in onda su Rai 1 da stasera in tv 8 gennaio.

Albanese e Castellitto

In studio anche Antonio Albanese, che parlerà del “suo” nuovo film "Grazie ragazzi" insieme al regista Riccardo Milani - in uscita nella sale cinematografiche il 12 gennaio -, poi ancora Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa per presentare l'attesa serie tv "Il nostro Generale", in onda su Rai 1 da lunedì 9 gennaio e dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morto in un tragico attentato a Palermo, insieme alla moglie e a un agente di scorta, il 3 settembre 1982.

E poi gossip e musica

Ci sarà una parentesi vip & gossip con Rocio Munoz Morales, attrice e showgirl, compagna di Raoul Bova, interverrà per presentare il suo nuovo romanzo "Dove nasce il sole". Non mancherà però neanche oggi uno spazio di Domenica In dedicato alla musica con Red Canzian che canterà il brano "Stare senza di te", oltre a presentare il musical del quale è regista e produttore "Casanova Opera Pop", in tour nei teatri in Italia in queste settimane. E ancora i Boomdabash, popolare pop band salentina, che si esibirà in un medley dei loro successi oltre a cantare il nuovo singolo "Heaven", insieme agli Eiffel 65.

L'appuntamento con "Zia Mara" e i suoi ospiti è oggi, domenica 8 gennaio, alle 14 su Rai 1