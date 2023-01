Amici 22, le anticipazioni della puntata dell' 8 gennaio: due allievi eliminati e uno “vola” al serale. Gli ospiti

Anno nuovo, sfide nuove. Torna domenica 8 gennaio alle 14 su Canale 5, Amici 22, il talent di Maria De Filippi e per gli allievi della scuola non è piu' tempo di giocare, la questione si fa seria. Ora si lotta per il serale. Le registrazioni delle puntate dello show siono già state fatte e in rete girano tutte le anticipazioni. E tra sfide e prove non sono mancati i super ospiti.

Amici 22, le anticipazioni dell'8 gennaio

Nel 2023 Maria De Filippi avrà, nello studio di Amici 22, numerosi ospiti famosi. Diversi artisti arriveranno per presentare il loro nuovo brano, altri, invece, per giudicare i talenti sia nel canto che nel ballo. Achille Lauro ed Emma Marrone per dirne due, ma anche Cristiano Malgioglio e Giorgia. Kledi, Garrison Rochelle, invece, si sono dedicati a dare i voti ai ballerini. E ancora i ragazzi de Il Volo, i Pinguini Tattici nucleari e numerosi ex concorrenti del talent.

L'ospite in studio nella prima puntata del nuovo anno sarà l'ex allievo Aka7even, oltre a Rossella Brescia come giudice della gara di ballo e Emma Marrone per quella di canto.

Due eliminati

Ma torniamo alle anticipazioni sulla gara, Cricca e Rita lasceranno la scuola. Il cantante mandato in prova dal suo insegnante Rudy Zerbi ha dovuto togliersi la maglia. La scelta di eliminare la ballerina invece è stata presa da Alessandra Celentano che non ritiene tutti gli allievi all'altezza del poter andare avanti nel programma. Sospiro di sollievo invece per Valeria e Vanessa: dopo essere rimasta in sospeso per via della pausa natalizia, entrambe, sono riuscite a ottenere una maglia nella scuola e così la possibilità di iniziare il loro percorso.

La classifica

Poi, le classifiche generali di canto e ballo, stilate anche sulla base delle nuove gare delle categorie canto e ballo, vedono primeggiare Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear, che non sono ancora ammesse al serale di Amici 22. Nel canto, il cantautore Wax si aggiudica due ambiti riconoscimenti: é il cantautore, tra i concorrenti cantanti di Amici 22 in corso, a raggiungere il più alto numero di ascolti in streaming su Spotify Italia, con un singolo, Turista per sempre. E non solo. Il giovane vince il contest indetto dal producer Dardust, che consacra la produzione di Wax come la canzone migliore tra le candidate. Tra gli spoiler TV, c’é anche l’uscita di un album degli inediti di Amici 22. E non finiscono qui le sorprese. In collaborazione con le Radio in partnership con Mediaset, si apre un nuovo contest tra i cantanti e i due vincitori avranno la possibilità di essere intervistati da tutti i network radiofonici.

Ramon al serale

E ora passiamo alla fase del serale: la prima maglia è stata assegnata. A "investire" di tale riconoscimento un allievo è stata Alessandra celentano che ha visto nel ballerino Ramon tutte le carte in regola per poter andare avanti nella sfida, e magari anche vincerla.