Francesco Nuti come sta oggi? La depressione, l'incidente e i maltrattamenti: l'ex moglie e la figlia Ginevra (sua tutrice) sempre al suo fianco

È andato in onda ieri su Rai 3 I magnifici 4 della risata, un docu film sui 4 geni della comicità italiana. Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone. Un poker d'assi quello messo in tavola da Mario Canale e Michele Anselmi. È stato un viaggio a tappe, quello mandato in scena ieri su Rai 3 sui protagonisti di una stagione carica di talento e successi, ripercorso attraverso materiali memorabili, sketch, brani di film, interviste, testimonianze. Fil rouge delle diverse avventure dei quattro, una guida ironica come Emanuela Fanelli, insieme alle interviste allo stesso Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Marco Giusti, Anna Pavignano e molti altri. Chi con le parrocchie o con piccoli teatri, chi col cabaret, chi con le tv o con i festival dell'Unità: hanno cominciato così Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone, i magnifici quattro che negli anni Ottanta hanno rivoluzionato il cinema italiano.

Francesco Nuti come sta?

Benigni, Nuti, Troisi e Verdone, i 4 protagonisti indiscussi della risata italiana. Di 4 stelle però purtroppo solo due continuano a illuminare i palcoscenici. Massimo Triosi è scomparso il 4 giugno 1994 e di Francesco Nuti non si sa nulla da tantissimo tempo. Era il 2006 quando il celebre attore e produttore cinematografico di 67 anni è stato vittima di un terribile incidente domestico che ha compromesso la salute. Una caduta dalla scale che gli provocò un'ematoma cranico che lo fece stare in coma per 4 mesi, causandogli gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie. In seguito Nuti ha perso quasi totalmente l'uso della parola e vive costretto su una sedie a rotelle.

La caduta

Dopo la caduta l’attore è stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma e lì è rimasto fino a novembre, quando poi è stato spostato in un centro specializzato in Versilia. Per molto tempo le condizioni di Francesco Nuti rimasero un mistero e il regista e produttore fiorentino non esce dall’ospedale fino al 2008. Ma anche dopo le dimissioni le sue condizioni non erano migliorate. La prima apparizione pubblica di Francesco Nuti post incidente la ricordiamo nel 2010, poi saltuariamente torna a farsi vedere, ma le sue condizioni appaiono sempre molto complicate.

I maltrattamenti

Il 2016 è stato uno degli anni più brutti, per chi ha amato il regista e l’attore. Nelle cronache si parla di Nuti in merito ai maltrattamenti subiti nelle sue condizioni di fragilità. Grazie alla denuncia di un badante di origini africane, si scopre che un altro badante, di origini georgiane, ha maltrattato e seviziato l’attore. Il giudice, nel 2017, prosciolse Iason Shavgulidze. La testimonianza di Nuti non era attendibile, l’attore era risultato troppo «suggestionabile».

Il ricovero a Roma

A causa di un’altra caduta, avvenuta il 21 settembre 2016. Francesco viene ricoverato al CTO di Firenze. Poi il trasferimento in una clinica specializzata a Roma e anche oggi Francesco Nuti convive con queste gravi condizioni di salute, ricevendo continuamente le cure e le attenzioni dell’amorevole figlia Ginevra.

Ma oggi Francesco Nuti come sta? Oggi vive in una clinica romana specializzata. La tutela legale del padre appartiene alla figlia Ginevra, 24 anni, che circa un anno e mezzo fa ha parlato della condizione di suo padre in un’intervista a Domenica In, raccontando come le condizioni di Francesco Nuti erano gravi, ma stabili, loro riescono a comunicare attraverso l’espressività del volto. «Ho portato papà con me a Roma per averlo vicino. Oggi è stabile» raccontava Ginevra a Mara Venier, aggiungendo: «È in cura in una clinica dove si prendono cura di lui perché ha bisogno di assistenza continua. Comunico con mio padre con gli occhi, tramite lo sguardo. Gli leggo i messaggi dei fan che mi arrivano tutti i giorni e lui è contento».

La figlia Ginevra

Purtroppo Francesco Nuti, oltre ad aver perso l’uso della parola e a non riuscire a camminare non muove neanche piu' le mani, vive in una condizione di non autosufficienza che lo obbliga ad avere qualcuno che si occupi di lui. Ginevra è la figlia di Francesco Nuti e Annamaria Malipiero, ex moglie dell’attore. I due si sono sposati nel 1992 e il matrimonio si è concluso otto anni dopo nel 2000.

La depressione e l'alcol

Ma i suoi problemi di salute erano iniziati ben prima del 2006. La stella del cinema che con “Stregati” e “Caruso Pascoski di padre polacco” (tanto per citarne due) ha illuminato le stelle della commedia italiana a partire dalla seconda metà degli anni '90 cominciò a scomparire dal firmamento. Una serie di flop al botteghino mai accettati da Nuti che lo portarono ad avvicinarsi all'alcol. Una dipendenza che lo fece cadere nella depressione. Sono anni complessi quelli, in cui Francesco Nuti avrebbe anche tentato due volte il suicidio.

Dalla fine degli anni ’90 e negli inizi dei duemila a causa dei problemi di salute che Nuti ha avuto la sua presenza al cinema era nettamente diminuita, ma non erano mancati i film da regista e da attore. Alla vigilia del suo ritorno sul set, il 3 settembre 2006 Francesco Nuti è rimasto vittima del grave incidente domestico.

Vita privata

Francesco Nuti è a Firenze il 17 maggio 1955. Annamaria Malipiero è la sua ex moglie, con cui è stato sposato dal 1992 al 2000. Dalla loro unione è nata la figlia Ginevra nel 1999 ed è la tutrice legale dell’attore. Una storia quella tra Francesco e Annamaria che è finita legalmente ma mai nei sentimenti. La loro relazione finisce ma Annamaria non lo abbandonerà mai del tutto restandogli accanto anche dopo il grave incidente del 2006.