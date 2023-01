Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv 8 gennaio su Rai 1 torna la fiction con Luisa ranieri: le anticipazioni della prima puntata

Torna stasera in tv, domenica 8 gennaio, su Rai 1 alle 21.30 la seconda stagione di Le indagini di Lolita Loboscolo. Per la regia di Luca Miniero, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, ripartono in prima serata da stasera le puntate del secondo capitolo della serie con Luisa Ranieri. La programmazione della fiction prevede sei prime serate in onda ogni domenica dalle ore 21:30 fino al 12 febbraio 2023.

La fiction ambientata in Puglia è pronta per tornare a donare forti emozioni ai suoi telespettatori. « Lolita - spiega Luisa Ranieri ad Ansa - è una donna libera, ironica, dura. Lontana dagli schemi, per affermarsi non imita gli uomini, e sia pure nell'autorevolezza del suo compito non intende castigare la sua sensualità, senza avere il timore di essere strumentalizzata. È intelligente, dotata di intuito. Quello che amo, poi, è che viene raccontata come una donna del sud contemporanea senza cliché. La forza del personaggio è proprio questa: il fatto che Lolita racconti un femminile che non ha bisogno di rapportarsi con elementi maschili per essere autorevole. La trovo un personaggio molto moderno, che aggiunge freschezza all'incarico serio e gravoso che svolge. Il lavoro nella sua vita è centrale, ma non è il fulcro del racconto. Lolita ha forti radici nella sua cultura, ma è proiettata nel futuro. Ciò dà al personaggio determinazione e coraggio, che convivono con le fragilità, le curve della vita che tutti abbiamo». Una donna che sbaglia sempre ma non si arrende mai, Luisa si sente molto riconoscente al suo personaggio: «È determinata, intelligente, ma anche disfunzionale a livello sentimentale, una donna che a 45 anni fa il bilancio della sua vita e nota che un'imperfezione c'è - aggiunge l'attrice -. Questa imperfezione la fa sentire vicino alle altre donne». Osserva ancora Ranieri: «Sappiamo oggi bene che non si nasce per essere solo madri e mogli, ma puoi scegliere anche di non farlo se non lo senti, o magari non incontri semplicemente la persona giusta per te». Lolita «ha voglia di avere un compagno, ci prova, si dà, ma non è capace. Come tante donne, tante amiche, tante giovani che mi scrivono sui social che si identificano con lei». E ancora, «mentre prima aveva soluzioni, nella seconda serie ha più fragilità. Su certe cose, comunque, non riesce a superare le rigidità. Vuole vivere il presente e odia rimanere in stand by». Nelle sei nuove puntate - che sia Luca Zingaretti che Angelo Barbagallo definiscono «più belle della prima stagione, grazie a un grandissimo lavoro del regista e di tutto il cast oltre che degli sceneggiatori».

La trama

Lobosco, vicequestore di Bari a capo di una squadra di soli uomini anche in questa stagione dovrà risolvere nuovi casi di omicidio con la sua determinazione e coraggio. Allo stesso tempo, la vicequestore dovrà indagare sull'assassinio del padre, ucciso dalla malavita organizzata. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore del delitto. A complicare le cose sono poi gli intrecci della movimentata vita privata della protagonista: dalla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si ripresenta una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora.

Il primo episodio in onda stasera

Nella prima puntata della seconda stagione, in onda stasera 8 gennaio 2023 alle 21.30 su Rai 1, Lolita si appresta a partire in vacanza in Egitto con Danilo. Ma un incidente scombina i suoi piani: una coppia di fidanzati muore durante un'escursione in mare aperto. All'apparenza non sembrano esserci dubbi: la fatalità ha tolto loro la vita; ma Lolita la pensa diversamente. Più Lolita indaga più la ricostruzione sembra metterla in pericolo. Nel corso delle indagini emerge inoltre l'insofferenza di Danilo, che comincia a percepire i dubbi della donna: Lolita vuole davvero andare a convivere con lui? Inoltre continua le indagini sulla morte del padre. Nel frattempo, Nunzia e Trifone approfondiscono il loro rapporto ed Esposito è in cerca di una casa per lui e Caterina. Forte, per finire, accoglie con enorme perplessità la scelta di Porzia di iscriversi all'Università.

Il cast

Sono diverse le new entry nel cast della seconda stagione della fiction, come nel caso di Mario Sgueglia qui nel ruolo di Angelo Spatafora, una vecchia fiamma della nostra protagonista. Il resto del cast principale prevede poi la presenza di: Luisa Ranieri (Lolita Lobosco) Filippo Scicchitano (Danilo Martini) Lunetta Savino (Nunzia) Giovanni Ludeno (Antonio Forte) Jacopo Cullin (Lello Esposito) Bianca Nappi (Marietta Carrozza) Giulia Fiume (Carmela Lobosco) Francesco De Vito (professor Introna) Corrado Nuzzo (Tonio) Aldo Ottobrino (Nicola “Petresine” Lobosco) Camilla Diana (Caterina) Susy Del Giudice (Vincenzina) Maurizio Donadoni (Trifone) Ninni Bruschetta (questore Iacovella) Claudia Lerro (Porzia) Donata Frisini (Santa) Nicoletta Di Bisceglie (Lolita A 18 Anni) Vincenzo De Michele (Agente Scivittaro) Gian Piero Rotoli (Agente Silente) Giovanni Trombetta (Agente Calopresti) Con la partecipazione inoltre di Nunzia Schiano (Andreina), di Ninni Bruschetta (Questore Jacovella) e di Lunetta Savino (Nunzia Lobosco).