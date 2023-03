Domenica In, Justine Mattera ricorda l'ex marito Paolo Limiti: «Ci sposammo a Los Angeles in meno di 24 ore»

A Domenica In si celebra Paolo Limiti. Mara Venier ha così deciso di invitare i grandi amici del paroliere tra i più prolifici della musica leggera italiana scomparso nel 2017. Da Justine Mattera, con cui fece molti programmi e che fu sua moglie, alla cantante Giovanna e poi Tiziana Rivale. Ci saranno poi Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio, un collegamento con Los Angeles con gli amici di Paolo e Mara ed una lunga intervista con Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, persona che gli è stata a fianco negli ultimi 10 anni della sua vita e che ora si occupa dell’associazione Etta e Paolo Limiti.

Gli (altri) ospiti

Finito il blocco dedicato a Paolo Limiti, Domenica In ospiterà Walter Veltroni e Neri Marcorè che parleranno del loro film “Quando“, poi torna Gabriella Labate, la moglie di Raf, per proseguire la chiacchierata di domenica scorsa, quindi la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo.

In studio poi ospite di zia Mara Sergio Bernal Alonso, una star mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana, che si esibirà in un fantastico flamenco.



Il ricordo di Justine

«Mi ha inventato un lavoro e una professione. Mi ha insegnato l'italiano. Era spiritoso e preparato». I due si sono conosciuti in televisione. L'attrcie racconta che i due sono andati a cena e poi è scattato il primo bacio. «Non è stato facile perchè la gente pensava che io facessi tutto ciò per la carriera. Mi chiese a sorpresa di sposarlo: eravamo a Los Angeles e in meno di un giorno ci siamo sposati. Mi ha fatto sentire speciale e abbiamo riso tanto insieme». La storia finì perchè Justine voleva dei figli ma Limiti non se la sentiva per l'età. «Mi mancano i suoi consigli, le sue battute».