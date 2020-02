Diletta Leotta, la mamma la difende: «Dalle donne gli attacchi peggiori»

Il monologo di Diletta Leotta proprio non è piaciuto a pubblico e critica. Il discorso sulla bellezza ha esposto la conduttrice televisiva a duri attacchi e pungenti battute tramite social. Ma a difendere la show girl catanese è intevenuta con un lungo post su Instagram, la mamma, Ofelia Castorina. «Siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa» ha scritto mamma Leotta.

LEGGI ANCHE Sanremo 2020, Diletta Leotta: «Il mio monologo? Non è stato capito. La bellezza passa, anche la mia»

«Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni - continua la signora Castorina - Una grande delusione assistere agli attacchi di donne, giornaliste e donne dello spettacolo, tutte donne, anche donne che contano, che si fanno sentire, attacchi verso una giovane ragazza che vuole trasmettere un messaggio positivo, che ha avuto con ironia il coraggio di invecchiarsi davanti al mondo intero, invece di essere solidali, di rafforzare tutte insieme il nostro diritto a non essere solo belle, ma a guardare oltre»

LEGGI ANCHE Diletta Leotta, bufera sul monologo a Sanremo. Il chirurgo dei vip: «Ridicolo che dia lezioni di bellezza naturale»

La mamma della conduttrice l'ha difesa anche da chi la ha accusata di aver fatto ricorso al chirurgo estetico: «Tiriamo fuori bassezze come il rifarsi, la chirurgia, cattiverie da peggiori hacker, forse così si tira fuori la propria insoddisfazione, la propria rabbia, con cattiveria, cattiveria rivolta anche contro mia madre».

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA