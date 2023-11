Paola Perego: «Ho avuto un'educazione contadina. Quando hai il problema di come arrivare a fine mese non hai tempo di parlare»

Ospite a Domenica In, Paola Perego si è raccontata in una lunga intervista, parlando di famiglia, amore e molto altro, tra il ricordo del padre morto nel 2020 e gli attacchi di panico di cui ha sofferto per trent'anni.

Paola Perego, dagli attacchi di panico ai matrimoni, passando per figli, nipoti e Ballando con le stelle: tutto sulla conduttrice ospite a Domenica In

L'intervista

Non è stata un'infanzia facile quella di Paola Perego. «Mio padre era un falegname, mia madre una casalinga. Non avevamo tante possibilità. Ho avuto un'educazione contadina, senza smancerie», ha detto la conduttrice nel salotto di Mara Venier.

Parlando del padre, morto nel dicembre del 2020 durante la pandemia di Covid, Paola Perego ha rivelato di sentirlo più vicino ora che non c'è rispetto a prima: «Mi manca tanto. Avrei voluto dirgli tante cose ma l'ho capito tardi. Lo sento più vicino ora che non c'è rispetto a prima. Quando hai il problema di come arrivare a fine mese non hai tempo di parlare. Nonostante ciò, qualunque cosa facessi in tv mi chiamava e mi cantava "Come te non c'è nessuno"». Un rapporto particolare il loro, senza manifestazioni d'affetto o parole dolci, ma molto profondo: «Tutto quello che non ci siamo mai detti lui lo sapeva comunque. Non ci siamo mai detti "ti voglio bene". Non c'era questo tipo di dialogo, questo modo di comunicare le emozioni».

Poi il rapporto con la sorella, con la quale è molto legata, e con gli attacchi di panico, con i quali ha convissuto per trent'anni: «Il primo attacco di panico l'ho avuto in macchina con il mio fidanzatino dell'epoca. Avevo 16 anni. Sono durati 30 anni. Quando impari ad abituarti a un sintomo, loro cambiano. Ho preso psicofarmaci per uscirne». Spazio poi a Ballando con le stelle: «Secondo me vince Wanda Nara. È bravissima».

