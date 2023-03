Da noi… a ruota libera, anticipazioni e ospiti della puntata: da Barbara De Rossi a Claudio e Federica Lippi

Domenica 19 marzo, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.



Gli ospiti

In questa puntata Francesca Fialdini ospiterà: Barbara De Rossi, protagonista, nel corso della sua carriera, tanto al cinema, quanto in tv e a teatro, che si racconterà in un’intervista a 360 gradi; Barbara Foria, attrice, conduttrice e comica attualmente in tour con lo spettacolo teatrale “Volevo nascere scema per non andare in guerra”; e poi, in occasione della “Festa del papà”, che si celebra proprio domenica, ci saranno Claudio Lippi con sua figlia Federica, e Ugo Bressanello, che ha lasciato la sua carriera da manager di successo per creare una associazione che si occupa di bambini in difficoltà, diventando simbolicamente il loro papà.



La trasmissione

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.



“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.