Barbara De Rossi a Caterina Balivo: «Mi impegno nella difesa delle donne perché so che cosa significhi essere maltrattata dal compagno»

Emozioni con Barbara De Rossi al programma "Vieni da me" di Caterina Balivo su Rai Uno. L'attrice e conduttrice tv ha ricordato con commozione dei maltrattamenti che - sostiene - le sono stati inferti dal suo ex compagno, Anthony Manfredonia, da lei denunciato.



Una situazione che l'ha spinta ad affiancare alla sua carriera nel mondo dello spettaco l'impegno civile per la difesa dei diritti delle donne. E anche nelle trasmissioni che ha condotto o che sta conducendo ("Amore Crimanale" e "Il terzo indizio") punta a dare visibilità alle donne ancora così di frequente vittime di mariti e compagni.

Una situazione di grande sofferenza vissuta - ha raccontato la De Rossi, anchde da lei stessa con il precedente partner. Ultimo aggiornamento: 01:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA