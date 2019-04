Ciao Darwin non andrà in onda il 26 aprile: mercoledì scorso grave incidente in trasmissione

Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, «per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera». La nuova puntata di «Ciao Darwin» andrà quindi in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Canale 5. La decisione - si apprende - non è dunque legata all'incidente che ha coinvolto mercoledì scorso due concorrenti nel corso di una prova prevista nella trasmissione.​«Ciao Darwin», quindi, non sarà trasmesso venerdì 26, tornerà la settimana prossima. A renderlo noto è Mediaset, che ha modificato il palinsesto. «Ciao Darwin, partito fortissimo - sottolinea Mediaset -, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori». Ma sui social si scatenano le polemiche, visto che la decisione di Mediaset, nonostante, la nota ufficiale, sembra legata a doppio filo all'incidente.