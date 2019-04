Ciao Darwin, Madre Natura Sara Croce fa impazzire il web, boom di fan su Instagram: «La più bella di tutte»

Madre Natura torna a stregare i fan di Ciao Darwin. Questa volta ad aver sedotto il pubblico di Paolo Bonolis è Sara Croce, 21enne di Garlasco (in provincia di Pavia). La Madre Natura italiana è una modella e con le sue curve esplosive fa impazzire i fan.

Nel 2017, Sara Croce ha conquistato il quarto posto concorso a. È conosciuta anche per la partecipazione al fumetto celebrativo di. E dopo la puntata di Ciao Darwin, ha conquistato oltre 100mila follower su Instagram

Madre Natura Sara Croce ha voluto ringraziare la produzione del programma con un post su Instagram: «Da piccola ho sempre guardato Ciao Darwin con mia mamma e mio fratello. Mi ricorderò sempre quando vidi per la prima volta madre natura, rimasi incantata dalla sua bellezza. Non ho vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma sicuramente ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo». Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, le risponde così: «Sei un tesoro».

