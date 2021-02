Chi l'ha visto, Federica Sciarelli turbata: «È davvero difficile questa sera iniziare il programma»

Federica Sciarelli sconvolta in apertura del programma Chi l'ha visto. La conduttrice ha iniziato la puntata emmettendo che per lei era molto difficile iniziare a causa di una notizia che l'ha visibilmente turbata. «Buonasera a tutti voi. Guardate, è davvero difficile questa sera iniziare il programma», ha esordito per poi chiarire quello che è successo.

«È successo qualcosa di assurdo, una cosa che ha choccato tutti noi ma anche voi», ha continuato: «Siamo qui con Giuseppe, il papà di Luigi, e con Nicola, il fratello di Alessandro». La Sciarelli ha quindi spiegato che sono stati ritrovati i corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, i due ragazzi casertani scomparsi a Siracusa a maggio del 2014, dove lavoravano come badanti per un anziano signore. I due sono stati sepolti nel giardino di una villa dove sarebbero state condotte delle ricerche anche in passato ma senza successo. Luigi e Alessandro avevano trovato l'annuncio di lavoro in rete e avevano deciso di trasferirsi poi sono scomparsi.

La villa in cui sono stati trovati appartiene al figlio dell'anziano a cui avrebbero dovuto badare, non è però chiaro se l'uomo sia stato arrestato o meno. Nel corso della puntata di è parlato a lungo del caso, inizialmente spiegato come allontanamento volontario, il sospetto, ora, è invece che si tratti di un delitto di "lupara bianca", legato quindi a cosche mafiose.

