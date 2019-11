Chi l'ha Visto: «La mamma scomparsa da Campofiorito sta bene». Ma non vuole tornare a casa

L'avvocato della donna, Antonio Di Lorenzo, ha però spiegato che Claudia non intende far ritorno a casa: «Ho ricevuto una mail, che sembra autentica, dalla mamma di Campofiorito scomparsa lo scorso 8 ottobre, ma mi ha detto che non intende tornare a casa». La donna era scomparsa la mattina dell'8 ottobre da Campofiorito dopo avere detto al marito di andare a comprare una torta per il suo compleanno. «Ho passato tutto al Commissariato - ha dichiarato l'avvocato Di Lorenzo - il contenuto della mail mi fa capire che è autentico, ma ripeto che non intende ritornare. Il dato importante è che è viva, ma che non vuole tornare».

«Mi ha precisato che non intende commettere l'errore commesso anni fa. Bisogna accertare se la mail è autentica, non possa dare la garanzia che lo sia anche se penso di sì». La donna è imputata in un processo che si sta celebrando al Tribunale di Termini Imerese per sottrazione di minore. A denunciarla era stato il marito Piero Bono perché nel 2016 aveva abbandonato il tetto coniugale portando con sé uno dei figli in Germania. La donna tornata in Italia non appena arrivata all'aeroporto Falcone Borsellino era stata bloccata dalla Polizia.