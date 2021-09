Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli lascia la conduzione? La verità: «Dovrà succedere»

Giovedì 9 Settembre 2021, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 12:00

La nuova edizione di Chi l'ha Visto vede nuovamente come protagonista Federica Sciarelli anche se si è parlato a lungo della possibilità che potesse abbandonare lo storico programma che conduce ormai dal 2004. In merito ai vari rumors la Sciarelli ha chiarito ogni dubbio e spiegato quelle che sono le sue intenzioni.

La conduttrice ha rilasciato un’intervista a DiPiù, tornando a parlare della possibilità di dire addio alla trasmissione. «Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso» ha rassicurato. «Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti», ha spiegato confessando di aver valutato l'ipotesi di abbandonare in programma ma che poi è stata convinta a rimanere.

La Sciarelli spiega che la sua esperienza a Chi l'ha Visto le ha permesso di entrare in contatto con il dolore delle famiglie colpite dal dramma: «Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica ha ammesso Federica - Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps», e prosegue: «Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo». E conclude: «Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me».