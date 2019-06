Chernobyl, ascolti boom: 550.000 spettatori, miglior serie di sempre su Sky

Chernobyl, successo per la prima puntata. Miglior debutto per una serie europea di Sky, raddoppiando il precedente record ottenuto a gennaio da Das Boot, che era stata vista da 257 mila spettatori. «Straordinario debutto per Chernobyl, la serie originale Sky e HBO ispirata alla tragedia nucleare del 1986. Il primo episodio, trasmesso ieri sera su Sky Atlantic, ha ottenuto un ascolto complessivo di 550 mila spettatori medi, che include anche i clienti extra di Sky che lo hanno visto in anteprima nel weekend».

È quanto si legge in una nota di Sky dove si rileva anche che l'ascolto di ieri è simile a quello fatto registrare dal debutto di Catch-22, la serie originale Sky diretta e prodotta da George Clooney, che aveva esordito con 566 mila spettatori medi. «Chernobyl - che nel cast vede protagonisti Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgard - ha raccolto apprezzamenti di critica e pubblico in tutto il mondo, raggiungendo il rating più alto di sempre sul sito americano IMDb superando anche serie cult come «Il Trono di Spade»: per l'inglese Guardian la serie è «destinata a diventare un grande classico», per Variety il racconto è «tanto agghiacciante quanto essenziale», mentre Forbes l'ha definita «una delle migliori produzioni tv, tra le più grandi serie di tutti i tempi». Anche in Italia, in occasione della serie, l'attenzione all'argomento è tornata attuale con un coro unanime di apprezzamento per la serie. Chernobyl è in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic, anche on demand, e in streaming su Now Tv.

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA