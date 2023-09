Il governo vuole accelerare sul nucleare, facendo leva sul gruppo Ansaldo e puntando sulle nuove tecnologie. L’obiettivo, come sottolineato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin e dal vice premier Matteo Salvini è inserirsi in un trend globale in cui crescono gli investimenti su questa fonte di energia.

Secondo l’ultimo studio redatto dalla World Nuclear Association sono già previsti 58 reattori in costruzione, 103 sono pianificati e 325 proposti. Solo in Europa ci saranno 45 nuove centrali nucleari entro il 2050. Martedì scorso i vertici di Ansaldo Nucleare hanno incontrato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. L’azienda si è detta pronta a fare la sua parte.

Il vicepremier lavora a stretto contatto con i colleghi ai dicasteri delle Imprese e dell’Ambiente, Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin. Si punta ad aprire il prima possibile un tavolo di lavoro governativo, rendendo il nuovo nucleare una parte importante della strategia energetica italiana dei prossimi anni, dopo l’inserimento nel Piano energia e clima con orizzonte al 2030. La convinzione, dice il Mit, è che sia «l’unica possibilità per avere a lungo termine una bolletta più contenuta per famiglie ed imprese». Enea, l’Agenzia per le nuove tecnologie, e il Gse (Gestore dei servizi energetici) sono in campo per fornire il loro supporto tecnico.