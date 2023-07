La centrale di Zaporizhzhia sarà la nuova Chernobyl o Fukushima? Gli esperti: «Abbiamo studiato gli scenari peggiori»

Ci sono due date impresse nella Storia dell'umanità: 26 aprile 1986 e 11 marzo 2011. Entrambe si rifanno a due disastri nuclerari, quello di Chernobyl e di Fukushima. Gli effetti collaterali sono stati così devastanti per l'uomo e per la natura da creare uno choc nelle nostre memorie. Ora gli occhi del mondo sono puntati sulla centrale di Zaporizhzhia (ZNPP). Basti pensare che è la principale centrale nucleare ucraina con ben 6 reattori nucleari. La sua potenza nominale è di oltre 5 700 MW. Con ciò, si merita il titolo di centrale nucleare con più elevata produzione elettrica in Europa ed è tra gli impianti di produzione di energia più grandi del mondo.

Può diventare - ci si augura di no - la nuova Chernobyl o Fukushima?