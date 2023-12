Che Tempo Che Fa, da Woody Allen a Stefano De Martino, passando per Mahmood e Ficarra e Picone: tutti gli ospiti di stasera

Torna stasera «Che Tempo Che Fa», il programma condotto da Fabio Fazio in diretta sul NOVE dalle 20. Moltissimi gli ospiti di oggi, dal quattro volte premio Oscar Woody Allen al ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Woody Allen ospite a Che tempo che Fa: un altro "colpaccio" di Fabio Fazio

Gli ospiti di stasera

Nuovo appuntamento con «Che Tempo Che Fa», il programma di Fabio Fazio emigrato sul canale NOVE dopo l'addio alla Rai. Moltissimi gli ospiti presenti in studio oggi, dal quattro volte premio Oscar Woody Allen, presto nelle sale con il suo cinquantesimo film «Un colpo di fortuna», al duo comico Ficarra e Picone, che quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera. Mahmood, che oggi ha annunciato la partecipazione a Sanremo 2024. E ancora: il giurista Giuliano Amato, autore del libro «C'era una volta Cavour. La potenza della grande politica», Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, Camillo Porta, professore Ordinario di Oncologia Medica all'Università di Bari e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, l'economista Tito Boeri, Paolo Mieli, Massimo Giannini e Concita De Gregorio. Chiude la serata l'appuntamento con «Che tempo che fa - Il Tavolo» con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Tra gli altri ospiti, presenti anche Stefano De Martino, protagonista a teatro dello spettacolo «Meglio stasera. Quasi-one man show», Marcella Bella, che ha debuttato come autrice per il suo nuovo album «Etnea», il navigatore oceanico Ambrogio Beccaria, vincitore insieme al francese Nicolas Andrieu della Transat Jacques Vabre nella Class40, Lello Arena e Simona Ventura.