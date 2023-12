Sanremo 2024, ecco i cantanti in gara

Domenica 3 Dicembre 2023, 14:14

Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024 il prossimo 6 febbraio. Il conduttore ha rivelato al Tg1 la lista dei 27 artisti in competizione, evidenziando un'inattesa modifica al regolamento che ha portato il numero dei partecipanti da 23 a 27. La decisione di estendere la competizione è stata accompagnata da una presentazione dell'immagine della scenografia dell'Ariston per l'edizione che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio.