Vieni da Me, Pino Insegno: «Quinto figlio? Non so se ce la faccio» E Caterina Balivo scherza così

Pino Insegno è stato ospite, insieme alla moglie Alessia Navarro, di Caterina Balivo nel salottino di Vieni da Me. La coppia si è raccontata senza fronzoli, svelando aneddoti e curiosità. Quella di Pino Insegno è una vera e propria famiglia allargata: l'attore ha avuto due figli dal primo matrimonio, con Roberta Lanfranchi, e altri due da Alessia Navarro. «Francesco fa ogni tanto da baby sitter, invece Matteo vive da solo», racconta la coppia. Quest'anno, ad agosto, è arrivato Valerio: il secondo figlio di questo matrimonio, il quarto in totale per Pino Insegno.

«Ho quattro figli maschi e che devo fare?», ha scherzato l'attore. Caterina Balivo gli ha suggerito di ritentare, ma lui ha risposto: «A parte che non so se ce la farò…». Pino Insegno ha però assicurato: «Facciamo tanto l’amore». E Caterina Balivo, prontamente, ha replicato: «Nonostante tu abbia 60 anni».

