Roby Facchinetti, il figlio Roberto racconta a Vieni da Me: «Pensavamo fosse morto»

Non solo Francesco, Roby Facchinetti ha anche un altro figlio di nome Roberto. Il giovane è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha raccontato del rapporto speciale che lo lega al papà e al fratello maggiore. A proposito di quest'ultimo, Roberto Facchinetti ha raccontato: «Abbiamo sette anni di differenza, sono più piccolo. Ho avuto Francesco come esempio. Lui è sempre stato il mio idolo, il mio eroe. Era il mio punto di riferimento. Mi fa sorridere, non è cambiato nulla».

ha inviato al figlio un videomessaggio nel quale ha raccontato: «Abbiamo combinato di tutto. Ve ne racconto una: in Lapponia durante delle riprese una renna mi diede una zoccolata in fronte, per fortuna avevo un cappello». Roberto Facchinetti ha ricordato sorridendo: «Ci eravamo quasi riusciti a farlo fuori, ci preoccupammo tantissimo. In quel momento pensammo: “Cavolo, è morto”. Invece si alzò e disse che era tutto ok». E su un possibile ritorno dei, il giovane Facchinetti ha commentato: «Mai dire mai. Io oltre a essere figlio sono loro fan, quindi mi auguro che tornino a calcare le scene. Ma non lo so».

