Cartabianca, cosa succede ora? Le indiscrezioni: «Per ora non sarà sostituita, in cantina l'ipotesi Monica Giandotti»

Cosa succederà ora a Cartabianca? Contrariamente alle voci circolate tra ieri e oggi, venerdì nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione non verrà presentato alcun prodotto in sostituzione del programma di Bianca Berlinguer, perché - apprende l'Adnkronos - l'azienda ha intenzione di prendersi il tempo tecnico necessario ad «un'indagine di marketing» per individuare il tipo di programma e quindi la conduzione. Inizialmente si era parlato di Monica Giandotti, ma al momento l'ipotesi è stata messa “in cantina".

Proprio ieri l'ad Rai, Roberto Sergio aveva detto: «La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto», E ancora. «Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3».

Dunque da Rai3, storico (ex) fortino del centrosinistra, dove ha diretto a lungo il Tg3, Berlinguer passerà a Rete4, presidio dell'informazione di Mediaset che punta a differenziare il suo orizzonte politico. Alla conferma ufficiale del trasferimento al Biscione mancano ancora alcune ore. Per la conduttrice c'è l'ipotesi di un programma in prima serata.