Isola dei Famosi a Domenica Live, Brando Giorgi: «Devo abbandonare l'Isola per operarmi a un occhio»

Brando Giorgi, leader contestato e criticato, all'Isola dei Famosi si è dovuto ritirare per un'operazione all'occhio per un distaccamento della retina, operato è a riposo a casa. ll salotto di Domenica Live si divide a riguardo.

Per Alex Belli, amico e collega ha commentato così la sua esperienza all'Isola: «Abbiamo lavorato insieme a Cento Vetrine, ha un temperamento forte e aveva fatto bene a mettersi da parte. Ha sbagliato perché voleva fare per forza di cose il leader, e spiegare le cose. All'Isola devi fare il tuo percorso, non devi spiegare le cose».

Temperamento non mite e diverse liti all'attivo per Brando, un uomo che ha diviso per la sua tenacia.

Per Samantha De Grenet: «Ci sono motivi e situazioni che da spettatori dell'Isola non vediamo, ve lo posso assicurare. Nonostante mi stia molto simpatico, ma non ho apprezzato determinate uscite».

Per il Visconte Ferdinando Guglielmotti: Sembrava un Ulisse, se non fosse stato per il distaccamento della retina sarebbe arrivato in finale.

