Berlusconi, il dolore di Pier Silvio e la lettera a Mediaset: «Questa è una famiglia. Solo non avrei potuto fare nulla»

Pier Silvio Berlusconi ha incito oggi una lettera a tutti i collaboratori di Mediaset, dopo la scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi. «Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perchè so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi. Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva 'Sono orgoglioso di te e di quello che faì. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creaturà».

Berlusconi, il ricordo dei figli su Mediaset a reti unificate: «Dolcissimo papà, grazie della vita. Vivrai sempre dentro noi». I dipendenti: «Ricordava il nome di tutti»

Il futuro dell'azienda

Prosegue l'a.d.