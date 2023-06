Per 35 anni consecutivi nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Berlusconi non ha mancato un anno da quanto ha fatto il suo debutto nel 1988. Allora aveva un patrimonio stimato di 1 miliardo di dollari, che nel tempo è cresciuto. Ma com'è riuscito a diventare così ricco? La stima di Forbes al momento della sua morte è eloquente: possedeva 6,9 miliardi di dollari. Soldi in gran parte legati ai suoi investimenti nel gruppo mediatico Fininvest, che possiede azioni dell’emittente MediaForEurope, dell’editore Mondadori e della banca italiana Banca Mediolanum.

