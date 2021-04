Beppe Braida si ritira dall'Isola dei Famosi: entrambi i genitori sono positivi al Covid

Beppe Braida si ritira dall'Isola dei Famosi 2021 dopo aver appreso della positività al Covid dei suoi genitori. A comunicarlo è la stessa poduzione del programma di Canale 5 tramite un post Instagram. L'abbandono del reality da parte del comico torinese sarebbero dovuto a «gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore», si legge nel post dell'account social ufficiale dell'Isola. Ma è poi l'appuntamento del day-time dell'Isola a svelare ulteriori dettagli sul suo abbandono: entrambi i genitori di Beppe sono positivi al Covid e il padre Nando è ad oggi ricoverato in ospedale. «Non so come sta», dice il comico ai suoi compagni uscendo dal confessionale e comunicando loro la propria volontà di abbandonare il gioco. Ora Braida lascerà L'Honduras e rientrerà in Italia nelle prossime ore.

