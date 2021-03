9 Marzo 2021

La solare Angela Melillo, attrice e ballerina, è nel cast de "L'Isola dei Famosi 2021", insieme ad altri quindici vip divisi tra sette donne e otto uomini. La XIV edizione dei naufraghi, quest'anno condotta da Ilary Blasi che prende il testimone di Alessia Marcuzzi, inizia lunedì 15 marzo su Canale 5, ma i futuri concorrenti (Daniela Martani, Beppe Braida, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli, Gilles Rocca, Valentina Persia, Akash, Visconte Guglielminotti, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi e Awed) sono già in partenza per un'avventura dal sapore più particolare del solito. Ad accompagnarli in Honduras ci sarà il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre in studio commenteranno le loro vicissitudini Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Spera di vincere come le è accaduto ne "La Talpa"?

«Ogni qualvolta s’intraprende un viaggio, lo si fa per giungere a meta nel migliore dei modi. Credo sia giusto avere movente e mordente che sanno darti solo la voglia e la speranza di poter vincere. Ma non mi monto la testa eh... Resto umile e fatico sodo!».

Che effetto le fa partire per un nuovo reality?

«“Fa l'effetto di uno shock”, diceva Celentano. Ecco è più o meno così, condito da un’abbondantissima dose di pura adrenalina. In pratica una miscela perfetta per il cardiopalma».

Cosa pensa della conduttrice Ilary Blasi?

«È una gran professionista e una donna che ha già dimostrato in passate edizioni di altri reality, che sa farsi rispettare. Sono felice di esser parte di questa sua Isola. Darò il meglio che posso per onorare fino in fondo questo impegno televisivo, anche per tutta la gente che ci seguirà, per distrarsi da un momento storico così buio come quello che stiamo vivendo».

Da romanista sfegatata si porta con sé qualche ricordo particolare?

«Sicuramente i colori della Curva Sud, faranno a gara con quelli dei tramonti hondureni, giallorossi anche quelli! (sorride, ndr.). E poi l’esultanza dell’Olimpico dopo le doppiette di Totti».

Nel cast c’è anche Gascoigne: sarà un derby in Houduras?

«Il mio compagno - romanista molto più di me -, mi ha prontamente avvisata: "Guardati dalla Gazza, è uno che scherza seriamente!". Ma io non ho paura, nei derby rendo di più (sorride, ndr.)».

Chi lascia a Roma ad attenderla?

«Il mio fidanzato Cesare insieme ad un dolcissimo e piccolo maltese Lexino, che già mi mancano e poi c’è lei, la Mia ragione di vita. Sarò lontanta da mia figlia ma mi consolerò pensando che se da lontano vediamo entrambe la stessa luna, non siamo poi così lontane, diceva una meravigliosa canzone di Baglioni».