Isola dei Famosi, Belen Rodriguez contro Corona: «Che schifo, non si gioca con la vita degli altri»

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019, ha una spettatrice d'eccezione: Belen Rodriguez. La bella argentina ha tifato per tutta la puntata per il fratello Jeremias, ma sopratutto si è scagliata duramente contro il suo ex Fabrizio Corona e contro il programma per come è stato trattato il presunto tradimento di Riccardo Fogli e sulle sue storie Instagram ha scritto: «che schifo, non si gioca con la vita degli altri».

Isola dei Famosi, Fabrizio Corona a Riccardo Fogli: «Tua moglie ti tradisce, ho le foto». E lui scoppia a piangere

La clip di Fabrizio Corona che dà del vecchio e soprattutto del "cornuto" a Riccardo Fogli, non è stata certo una pagina edificante di tv. L'ex cantante dei Pooh ha subito un diretta una vera e propria umiliazione da parte dell'ex re dei paparazzi senza mai scomporsi, anzi reagendo da gran signore. Una scena che ha fatto storcere il naso a tanti, e anche a Belen che in una delle sue stori Instagram ha scritto così: «Dico solo ... che schifo, non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com'è che il rispetto non più valore? #chevergogna».

In tanti sui social non hanno apprezzato questa scelta autoriale.



Umiliare e mortificare una persona solo per lo share. Questa è crudelta!

Ma perché esistono al mondo persone come Fabrizio Corona?

Ha detto bene Alda dovrebbe ritornare in galera per imparare qualche cosa! #isola — ᴹᴬᴿᴵᴷᴬ ᶜᴼᴺ ᴸᴬ ᴷ (@chimenti_marika) 4 marzo 2019

Alessia prima elogia Fogli, ricordando l'amicizia e stima con Facchinetti, e poi permette ad un corona del genere di denigrarlo, insultarlo e deriderlo! Quanta ipocrisia! Quanta cattiveria! #isola pic.twitter.com/BEiNL7OHox — Didy 🌺 (@Smile9194) 4 marzo 2019

Con il videomessaggio di Corona a Fogli si è scritta una delle pagine più brutte della storia dei reality: un uomo di 70 anni umiliato e deriso nei suoi affetti e sentimenti più profondi. E Alessia che assiste in silenzio è ancora più triste.#isola — MarziOlly (@MarziOlly) 4 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 00:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA