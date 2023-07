Battiti Live, la scaletta di stasera: da Annalisa a I Pinguini tattici Nucleari. L'outfit (super sexy) di Elisabetta Gregoraci toglie il fiato

Serata all’insegna della musica dal vivo con tanti artisti sui palchi della Puglia. Stasera in tv su Italia 1 a partire dalle 21.30 andrà in onda Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, supportati da Mariasole Pollio. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ha come suggestivi scenari i palcoscenici sul mare delle piazze di Bari e Gallipoli, facendo così sposare alcune località turistiche con la musica di casa nostra più amata del momento. Le serate organizzate da Radio Norba sono proposte da Italia 1 per un totale di sei puntate.

Battiti Live, il calendario

Dopo gli appuntamenti di Road to Battiti, le tappe itineranti in giro per la Puglia on the road tra Taranto e Vieste, Battiti Live è sbarcato a Bari per tre date, rispettivamente mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25 giugno.

La Gregoraci bomba sexy

Alla settima edizione consecutiva, Elisabetta Gregoraci è pronta a condurre Battiti Live e i telespettatori sono in attesa di scoprire cosa indosserà. Fisico mozzafiato, gli outfit dell'ex di Briatore lasciano sempre senza fiato. E da quello che abbiamo potuto vedere sui social pare che l'abito scelto dalla showgirl calabrese sia davvero pazzesco. Un abito lungo e nero dalla scollatura generosa e dalle lunghe trasparenze che mette in bella mostra il fisico scolpito della conduttrice. Un look decisamente sexy e sensuale che ha lasciato senza fiato il pubblico del web. Ma non manca chi punta il dito.

L’elenco dei cantanti sul palco stasera

Gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso della prima edizione di "Battiti Live" sono: Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors ,Tony Effe. In più, anche quest'anno troviamo le esibizioni "on the road", in collegamento da alcune località turistiche della Puglia. Da Otranto si esibisce Giorgia, mentre da San Foca di Melendugno ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Tantissimi nomi altisonanti dunque, tra cui spicca la presenza di Annalisa, che settimana scorsa si è sposata con Francesco Muglia, ma anche di Angelina Mango, seconda classificata ad Amici. Non solo. Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.