Elisabetta Gregoraci (tutta trasparenze) incanta a Battiti Live: l'outfit super sexy mostra il suo fisico mozzafiato. Ma il web si divide: «Volgare»

Alla settima edizione consecutiva, Elisabetta Gregoraci è pronta a condurre stasera in tv “Radio Norba Cornetto Battiti Live” e i telespettatori sono in attesa di scoprire cosa indosserà. Fisico mozzafiato, gli outfit dell'ex di Briatore lasciano sempre senza fiato. E da quello che abbiamo potuto vedere sui social, dove ha condiviso dei video in anteprima, pare che l'abito scelto dalla showgirl calabrese sia davvero pazzesco. Poco spazio all'immaginazione, Eli si mette in bella mostra. Un abito lungo e nero dalla scollatura generosa e dalle lunghe trasparenze che mostra il fisico scolpito della conduttrice. Un look decisamente sexy e sensuale che ha lasciato senza fiato il pubblico del web. Ma non manca chi punta il dito.

Battiti Live, la scaletta di stasera: da Annalisa a I Pinguini tattici Nucleari. L'outfit (super sexy) di Elisabetta Gregoraci toglie il fiato

Elisabetta Gregoraci super sexy a Battiti Live, le reazioni web

«Scollatura volgare, non mi piace. Con un fisico così in forma avrebbe potuto essere più raffinata e sempre moderna» si legge sul web. «È una bellissima donna non vedo perché deve mettersi così… Mi spiace perché è molto bella anche senza essere così volgare» si legge in un altro commento. ma la verità ce la svela un fan: «Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!».