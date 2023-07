Ilary lascia Mediaset? L'addio al "trash" e il cambio di format dell'Isola dei famosi

Non solo Barbara D'Urso, ma anche Ilary Blasi potrebbe lasciare Mediaset. Il nome dell’ex moglie di Francesco Totti potrebbe rimanere fuori dai palinsesti della rete di Piersilvio Berlusconi. In linea con la nuova scelta dell'azienda: meno trash nei programmi.

Barbara D'Urso fuori da Mediaset, cosa è successo? Gli attacchi per la tv trash: cosa c'è dietro l'addio a Pomeriggio 5

Secondo voci, filtrate dai corridoi di Cologno Monzese e riportate dal sito TvBlog, per la showgirl romana l'esperienza televisiva si sarebbe esaurita.

Il ritorno dell'Isola dei famosi

Il contratto in essere fra Banijay e Mediaset sembra prevedere la messa in onda dello show di sopravvivenza per altri due anni a Canale 5.

Lo Show, quindi, sarebbe confermato ma cast ancora tutto da scoprire. La collocazione de L’Isola nel palinsesto non dovrebbe cambiare.

Il nuovo format

Ad essere leggermente modificato dovrebbe essere il format dell'Isola. Che potrebbe vedere tra i partecipanti anche persone comuni.

I nuovi palinsesti

Anche se i palinsesti saranno presentati domani, martedì 4 luglio, sembra che il primo programma a offrire serate di intrattenimento sarà il Grande fratello vip 8. Seguiranno Io canto e Tu si que vales. Tra le novità, emerge l'ipotesi di una versione invernale di Temptation Island. Tra le grandi conferme ci sarebbero C’è posta per te e Amici. Dopo tanti annunci mai confermati, arriverebbe in tv anche un'edizione de La Talpa. Il programma, però, non sarebbe frutto del lavoro di Maria De Filippi, come rivelato in precedenza.