​Barbara D'Urso, la foto che fa impazzire l'ex Gf Filippo Nardi: «Nuda sotto...»

Vi ricordate Filippo Nardi, storico ex concorrente del Grande Fratello 2? Ecco, tra lui e la conduttrice Barbara D'Urso è nato un siparietto hot sul profilo Instagram di lei. La presentatrice punta di diamante delle trasmissioni Mediaset ha postato un selfie con indosso una giacca di pelle color rosa chiaro scrivendo: «Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca», in riferimento al maltempo di questi giorni, per poi aggiungere «ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?». Immediata la risposta social di Filippo Nardi, che ha commentato la foto senza troppi giri di parole: «Nuda sotto andrebbe bene secondo me».

Tra i due c'era già stato un «caldo» botta e risposta. Qualche giorno fa Barbara D'Urso aveva condiviso sui social un video in cui l'ex gieffino ballava sotto la doccia 'Dolceamaro', la hit estiva che la 62enne ha interpretato con Cristiano Malgioglio.



