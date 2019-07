Barbara D'Urso e la foto da giovane: «Un po' spettinata vi porto negli anni '80»

Fa caldo e Barbara D'Urso continua a evocare gli anni '80. Dopo aver fatto della vecchia hit Dolce Amaro il tormentone dell'estate 2019 (insieme a Cristiano Malgioglio), ha riaperto l'album dei ricordi condividendo con i followers una foto in bianco e nero che la ritrae in bikini e con una chioma voluminosa. Non si sono fatti attendere i like e i commenti dei fan, che hanno apprezzato il fisico della conduttrice.

Serena Grandi, sfogo social contro l'ex: «Vuole farmi impazzire»

«Anche questo martedì facciamo un salto nel passato e, un po’ spettinata, vi porto direttamente negli anni ‘80», è la didascalia che accompagna l'amarcord di Carmelita. Sullo sfondo la spiaggia e il mare. La settimana scorsa ha pubblicato un'altra foto in riva risalente però alla fine degli anni Novanta.



Barbara D'Urso è in vacanza dopo le fatiche della stagione televisiva. Vera signora degli ascolti, ha condotto quattro programmi negli ultimi mesi. Poi lei stessa ha chiesto a Mediaset di andare in ferie anticipatamente per "ricaricare le batterie". Ora si gode il mare e il sole e ogni tanto rispolvera i cassetti dei ricordi.

Ultimo aggiornamento: 10 Luglio, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA