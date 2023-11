Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi risponde alle critiche di Mariotto: «Hai fatto una cavolata»

«Non riesco a capire perché questa giuria non mi voglia. Sono un corpo estraneo da espellere, un uomo gentile e mite». Così ha esordito Giovanni Terzi riferendosi alle dure critiche ricevute dalla giuria di Ballando con le Stelle sulla sua vita privata. Poi prosegue «La gentilezza viene fraintesa come mancanza di carattere, parlare in maniera educata nel programma più inclusivo che ci sia, capisco che possa mettere in confusione le persone».

I commenti più duri a cui si riferisce erano venuti in un’altra trasmissione da Guillermo Mariotto: «Se stai malato così perché venire a Ballando a paventare la malattia?», sveva sentenziato il giudice rivolgendosi a Terzi.

Poi la risposta di Terzi proiettata oggi in trasmissione: «Finché starò qui sosterrò il messaggio della ricerca scientifica. So che è il messaggio che anche tu vuoi dare, ti recupero io Mariotto non ti preoccupare».

«Il buono vince sempre» diceva suo padre a Giovanni. E' a lui che lo scrittore dedica il ballo di stasera sulle note di “perdere l’amore”; il genitore, il primo affetto importante ad uscire dalla sua vita e di cui ancora oggi lamenta la nostalgia.

Ma veniamo al dibattito dei giudici.

Erra speranzosa dopo l’esibizione di Terzi: «Ti puoi autoproclamare come un portatore di un messaggio, grazie».

Poi la polemica procede quando Terzi si avvicina a Mariotto e gli sussurra: «Hai fatto una cavolata».

Lui risponde riportando l’attenzione sul ballo. Poi di nuovo la provocazione di Giovanni: «Non è che poi nelle altre trasmissioni vai e non parli di ballo?»

Parole che sembrano non sfiorare minimamente il giudice, che non esprime nessuna parola a riguardo.

Terzi incalza: «Non riesco a pensare che tu pensi le cose che hai detto in trasmissione, è impossibile».

Poi l’intervento di Carolyn Smith: «Io porto rispetto per tutti quanti, ma stai facendo qualcosa di un pochettino infelice. (dice riferendosi a Mariotto) Sono anni che sto cercando di aiutare le persone con le malattie, non toccare questo tasto perché divento veramente maleducata».

Segue l’intervento a difesa di Mariotto di Alberto Matano: «Conoscendo Guillermo penso sia stata un’uscita infelice, non penso che quello che ha detto rappresenti la sua persona».