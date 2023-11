Ballando con le Stelle, il commento spinto di Mariotto a Lucrezia Lando: «Si trova un Siffredi davanti...»

«Voi veramente ci siete dentro fino al collo, lo dimostrate in tutto quello che fate. Lucrezia si trova un Siffredi davanti, se non altro la curiosità, ti fa curriculum». Questa l’affermazione sfrontata di Mariotto nella quinta puntata di Ballando con le Stelle, dopo l'esibizione di Tano e Lando.

Nonostante il richiamo di Milly all’ “ordine”, Guillermo prosegue insistente sulla stessa linea: «Ma lo hai visto quello che hanno fatto? Hanno fatto tutte le posizioni del kamasutra».

Carlucci in diffcoltà chiama in causa la serietà di Matano: «Mariotto stasera dall’inizio manda tutto un po’ in “vacca”. Vorrei sfidare la giuria, vogliamo giudicare il ballo?»

«Abbiamo assistito ad un petting di tre puntate e poi finalmente siamo arrivati al clou, mi auguro che si vada avanti»- ha dichiarato Selvaggia, prima di proseguire- «Lorenzo qualcosa devi avere tu, hai rubato il cuore alla ballerina più ambita di ballando con le stelle.

Qual è il tuo pregio di cui non ci siamo accorti?»

La replica di Tano lascia alcuni punti in sospeso: «La naturalezza ho un rapporto sincero con lei, poi col tempo piano piano…» e qui si ferma.

Ad aggiungersi al già vivo imbarazzo della ballerina, Lucrezia Lando, il commento della conduttrice su di lei: «E’ diventata paonazza».

A calmare gli spiriti l’intervento tecnico di Carolyn Smith, ma Guillermo torna sul punto: «Sta diventando sempre più divertente, si devono picchiare? Va bene» ride.

Il sospiro di Milly Carlucci distoglie l’attenzione dal giudice dando la parola alla “tribuna popolare”.

Quanti altri commenti “sfacciati” ci riserverà Mariotto nel corso di questo quinto episodio?