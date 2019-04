Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo a rischio forfait con Raimondo Todaro: ecco cosa è successo

Nunzia De Girolamo a rischio forfait per la nuova puntata di Ballando con le stelle. L'ex ministra, infatti, rischia seriamente di non potersi esibire nella puntata di stasera su RaiUno e anche Raimondo Todaro, il ballerino che la guida e l'accompagna nelle varie sfide, non è al meglio. Ecco cosa è successo.

Se Raimondo Todaro era alle prese con alcuni dolori dovuti all'allenamento, a Nunzia De Girolamo è andata decisamente peggio: a causa di un incidente durante le prove, l'ex ministra dell'Agricoltura ha riportato alcune contusioni e, su Instagram, ha mostrato il bustino che è costretta a portare. In un video di due giorni fa, in cui appare accanto al suo maestro e compagno di ballo, Nunzia De Girolamo si è mostrata pessimista: «Vedete come stiamo, io bustino, tu dolore destro, sinistro… Mi fa male ho una costola contusa, l’edema, tu stai rovinato, 'sta settimana secondo me non balliamo, non mi ci vedo proprio a ballare, non riesco neanche a ridere per il dolore».

Nunzia De Girolamo, che dopo non essere stata eletta alle politiche dell'anno scorso ha iniziato a collaborare con alcuni quotidiani e con la trasmissione di Massimo Giletti, Non è l'Arena, ha deciso anche di affrontare la sfida di Ballando. Al momento, però, la situazione è molto delicata e l'ex ministra ha pubblicato diversi aggiornamenti su Instagram. Ieri, ad esempio, Nunzia De Girolamo è apparsa dolorante ma molto più ottimista del giorno precedente: «Mi fa male tutto, ma sto facendo fisioterapia per riuscire a ballare, mai mollare, mai!».

