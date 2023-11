Ballando con le Stelle, stasera a rischio l'esibizione di Wanda Nara? Faccia a faccia tra Mammucari e Lucarelli, Giacomo Giorgio (di Mare Fuori) ospite

Stasera in tv torna una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Nel talent show condotto da Milly Carlucci scenderanno in pista come ballerini per una Notte, Cristina D'Avena e Giacomo Giorgio, uno degli attori piu' amati dalla Gen.Z soprattutto per il suo ruolo in Mare Fuori. Tra le sorprese e le liti arriva però una brutta notiza: Pasquale La Rocca sta male. Il professionista che affianca Wanda Nara, la favorita di questa edizione dello show, ha la febbre.

Ballando, le anticipazioni di stasera

È stata Milly stessa a dare l'annuncio a La Vita in diretta ieri: «Ciao a tutti, devo fare un annucio.

purtroppo il nostro pasquale la Rocca ha il febbrone e non potrà essere con noi. Quindi in questo momento lui è a casa e sta male, questo lo so perché ci siamo sentiti prima. E noi siamo qui in attesa di wanda Nara per capire come possiamo risolvere questa situazione, visto soprattutto che oggi non si sono potuti allenare perché appunto lui era a letto. Ora con lei vedremo come poter risolvere la situazione»

Nuovo scontro tra Lucarelli e Mammucari

Dalle anticipazioni che Milly svela scopriamo anche che stasera ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, che non smettono di lanciarsi frecciatine in diretta (ogni sabato) e sui social (durante la settimana). «Selvaggia e Teo? C'è anche questa faccenda ma vedremo in diretta»