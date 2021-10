Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e il dolce bacio a Lucrezia Lando: «Alla fine del programma il matrimonio»

Domenica 31 Ottobre 2021, 11:58

Dopo le immagini viste ieri sera a Ballando con le Stelle 2021 sembra proprio trovare la conferma il flirt (finora presunto ma comunque non ancora confermato) tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Con tutore al braccio, a causa di un infortunio durante gli allenamenti settimanali, per l'ex pilota ieri la puntata è stata molto commovente. Colpa forse della video clip mandata in onda prima dell'esibizione o di altro? Prima della prova di ballo dell'ex di Belen sono state mandate in onda le immagini di quando garaggeva e vinceva pure. Dopo l'esibizione i giurati non si sono potuti esimere dal commentare e sottolineare l'intesa che si percepisce tra i due ballerini. Tutti i giurati, fatta eccezione di Selvaggia Lucarelli, ovviamnete che comunque a detta di Morgan rimane «la più "cattiva"». E Rossella Erra non riesce a tacere: «C'è stato un bacio passionale lo abbiamo visto»

Ballando con le Stelle, flirt tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando? «Pizzicati, come Todaro e la Isoardi»

Ballando con le Stelle, nuovo amore?

La coppia non ha commentato, ma la regia ci ha provato in tutti i modi a farli crollare mandando in onda il momento in cui Iannone, poco prima di iniziare il ballo, ha baciato con tenerezza il naso della compagna. Che sia solo compagna di avventura o di vita ancora non si sa ma i due ragazzi piacciono.

Alberto Matano ha voluto quindi dare la sua interpretazione al quel bacio: «Lui guardando la clip si è emozionato, lei lo ha consolato, gli ha asciugato le lacrime e lui le ha dato un bacio». Il pilota ha scherzato: «Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio». Il feeling della coppia non è comunque passato inosservato.

I dubbi social

Bellissimi e affiatassimi i due ragazzi piacciono ma non a tutti. A gettare un velo di dubbi sulla coppia ci ha pensato Dagospia. Secondo il portale infatti i due non la raccontano giusta: «Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente». I due, infatti, sembravano flirtare, ma dopo la fine della trasmissione si sono allontanati. Questo la settimana scorsa, ora il gesto dietro le quinte smentirebbe Dagospia, strategia anche questa?