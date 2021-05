Andrea Iannone si innamora di un'altra Rodriguez (non è Belen, ma Carmen Victoria)

Ora non si nascondono più. Andrea Iannone è uscito allo scoperto come dimostrano gli scatti in esclusiva di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il campione di Moto Gp, sospeso fino al 17 dicembre 2023 dal Tribunale Arbitrale dello Sport per una violazione antidoping, ha scelto un’altra Rodriguez per innamorarsi. Ma questa volta non si tratta di Belen e tantomeno di sua sorella Cecilia. Si tratta della modella Carmen Victoria che per coincidenza porta lo stesso cognome della showgirl argentina.

Carmen Victoria è una modella venezuelana, ombrellina in MotoGp, e cara amica di Francesca Sofia Novello, la fidanzata e futura signora di Valentina Rossi. È stata lei a farli conoscere e a far scoppiare l’amore. E ora sembra essere una cosa seria. Il campione di Vasto ha taggato la ragazza in più occasioni e lei ha ha sempre rilanciato le stories sbilanciandosi anche con la parola ‘love’. In questi mesi non sono mancati nemmeno alcuni scatti abbracciati insieme, condiviso sui propri profili, con il chiaro messaggio di Iannone che ammette di sentire la mancanza della ragazza.

Quella della Rodriguez sarebbe l’ennesimo flirt attribuito al motociclista dopo quello presunto consumato con Natasha Tozzi, la figlia del cantante Umberto.

I due, fotografati nel cuore di Milano all’ora di pranzo, sembrano felici, affiatati. Inutile tentare, una volta che si sono accorti dei fotografi, cercare di depistare i curiosi. Inutile, probabilmente, vederli andare via dal locale uno per conto proprio. Il prossimo appuntamento? Chissà che non possa essere nel nuovo locale di Andrea aperto da poco a Lugano…

