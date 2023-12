Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 15 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Programmi tv di oggi, cosa offrono i palinsesti? Se vi state chiedendo cosa vedere stasera in tv, vi anticipiamo che nella serata del 15 dicembre 2023, le programmazione dei vari canali offiranno ai telespettatori un'ampissima scelta: dalle semifinali di "The Voice Kids" su Rai1 all'irriverente show "Ciao Darwin" di Canale 5, fino alla satira e all'attualità di "Propaganda Live" su La7.

Un posto al sole, le anticipazioni del 15 dicembre. Il subdolo piano di Marina e Roberto: Ida via da Napoli per sempre?

Ma anche, film, intrattenimento e cronaca nera: vediamo allora di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 15 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7, TV8 e Nove.

Rai 1 - 21:30 The Voice Kids

In prima serata su Rai 1 l'appuntamento è con la semifinale di “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che vede protagonisti i giovani talenti musicali tra i 7 e i 14 anni. Alla guida del programma, Antonella Clerici sarà accostata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino - i tre coach veterani di The Voice ai quali si aggiungerà la new entry Arisa. Dopo le tre puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da sette giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”.