Anna Tatangelo a Verissimo: «Gigi D'Alessio? A piccoli passi...»

«A piccoli passi» Anna Tatangelo sta ricucendo con Gigi D'Alessio. E lei, intanto, dà qualche consiglio alle coppie con figli che decidono di separarsi, raccontando la sua storia. «Andare in una casa nuova è dura per un bambino, così abbiamo scelto le cose insieme e gli ho detto ‘mamma e papà si prendono un momento per stare lontani ma noi ti amiamo e ci vogliamo tantissimo bene’», racconta alle telecamere di Verissimo.

Oggi, però, Anna ha festeggiato San Valentino con una rosa rossa sul letto. E si sbottona giusto un po’ parlando di Gigi: «A piccoli passi, così», dice.

A Silvia Toffanin ha raccontato di quando si è messa a piangere scappando dal provino dello Zecchino d’Oro, quando voleva dare il benservito a “44 gatti”: «Volevo cantare 'Gli uomini non cambiano' e papà mi aveva detto ‘non puoi cantarla, ho parlato con la produzione'».



Del suo passato, aggiunge: «Prima indossavo maschere, lo facevo per autodifesa, poi cresci e ci sono cose che ti cambiano inevitabilmente».

E alle accuse di essere una cantante trash, commenta: «E’ offensivo verso le persone che mi seguono da 17 anni. 'Ragazza di periferia' nel tempo è diventata un cult», aggiunge.

