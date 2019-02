Anna Tatangelo: «San Valentino? Gigi D'Alessio mi ha fatto un regalo...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E’stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti».ospite a Verissimo, parla per la prima volta della crisi vissuta con il suo compagno. Ai microfoni del talk show racconta: «Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui – prosegue – mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino».Una crisi profonda quella tra i due amatissimi artisti, che sembra però essere passata: «Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso – aggiunge Anna – sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono»., che le chiede se Gigi abbia fatto un gesto romantico per festeggiare San Valentino, la cantante risponde: «Sì, mi ha lasciato una rosa rossa sul letto». Tra le protagoniste femminili dell’ultima edizione di, Anna con la sua voce ha emozionato il pubblico. A tal proposito confida: «Finalmente in questo Sanremo si è parlato di me come artista e non per altro».