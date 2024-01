Anna Tantangelo festeggia il suo compleanno con Mattia Narducci ma poi vola a Roma da Andrea

Buon compleanno, in ritardo, ad Anna Tatangelo che ha compiuto 37 anni lo scorso 9 gennaio. Un compleanno festeggiato tra Milano e Roma in compagnia anche dei paparazzi di Chi!

Sotto il Duomo a festeggiare con lei c'era Mattia Narducci, il modello con cui fa coppia ormai da un anno la cantante. A Roma, l'altro suo grande amore, il più grande: suo figlio Andrea. Per questo Anna, tra un impegno televisivo e l'altro è volata a Roma a festeggiare il compleanno con gli amici e con lui. Suo figlio è stato il primo a farle gli auguri sui social pubblicando un collage di tutte le foto più belle con la sua dolce mamma, scrivendo: «Auguri mamma, ti amo», e lei ha risposto, emozionata «Grazie amore mio».

Qualche ora prima un'altra torta, altre candeline.

Questa volta con Mattia. Il ragazzo, più giovane di lei di 10 anni, che le ha rapito il cuore. Un cuore che ha battuto per Gigi D'Alessio, poi dal 2020, quando è finita la storia con lui, è iniziata una frequentazione con il rapper Livio Cori. C'è stato spazio anche per una relazione con un uomo più grande di lei di 20 anni ma è con Mattia che Anna ha finalmente ritrovato il sorriso, la voglia di innamorarsi ancora.

Per le vie del centro di Milano dopo una cena romantica in un noto ristorante di fronte al Duomo la coppia non si è risparmiata in dolcezze. Anna non doveva festeggiare solo il suo compleanno ma anche il successo raggiunto come coach a Io Canto Generation...