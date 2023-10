Grande Fratello, Letizia Petris si sfoga: «Ah, siamo ancora fidanzati?»

Martedì 31 Ottobre 2023, 10:58

Letizia ha deciso di dare una svolta alla sua vita dopo la lettera del fidanzato. E lo conferma in uno sfogo registrato dalle telecamere del Grande Fratello. Letizia Petris si è confessata con Mirko Brunetti e Anita Olivieri della situazione critica con il suo ragazzo esprimendo una serie di pensieri e emozioni riguardo a una situazione che sta vivendo. Ha parlato della necessità di fare un percorso interiore e di non basare le proprie azioni su ciò che gli altri vogliono. Dai microfoni della Casa si capisce che Letizia si sente come una bambina di 4 anni e si chiede cosa arriverà da tutto ciò, da questa esperienza. «Ah siamo ancora insieme?» dice ironicamente a Mirko, Letizia pensa che la relazione con il ragazzo di 21 anni è infatti molto diversa dalle sue aspettative e che ora è importante che lei faccia ciò che è giusto per sé stessa. La conversazione si chiude con una domanda: «Ma era davvero innamorato di me?» GF, due concorrenti lo fanno alle spalle di Beatrice Luzzi: hanno violato il regolamento?