Angelina Mango a Verissimo: «Ho sofferto d'ansia, ma cambiando prospettiva ho imparato a vivere bene»

Entra cantando Angelina Mango, la figlia del noto cantautore e seconda classificata dell'ultima edizione di Amici. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ventiduenne si è raccontata negli studi di Mediaset, parlando di famiglia, musica e di ansia.

Angelina Mango, dalla morte del padre a 13 anni al secondo posto ad Amici: chi è la cantante ospite oggi a Verissimo

L'intervista

È stata una bambina precoce Angelina Mango.

Come raccontato da lei stessa, a 5 anni è arrivata la prima canzone, «Mi sono innamorata di me». Un messaggio forte, diventato quasi un imperativo nel corso degli anni. Ultimi anni caratterizzati dall'ansia, che le ha impedito di vivere serenamente moltissime situazioni. Ma la famiglia è sempre stata il suo punto di riferimento.

«Sono cresciuta molto nell'ultimo anno. Quando ero piccola avevo più problemi a dare peso alle cose e quindi le cose negative diventavano molto più ingombranti nella mia vita. Sicuramente avevo molte più paure. Da quando ho iniziato a dire "ok hai paura ma lo fai lo stesso" è cambiata la prospettiva. Non che siano passate le mie paure o i miei problemi, però ho imparato a vivermi bene tante cose. Non c'è più l'ansia invalidante di cui ho sofferto per tanti anni. Non pensavo potesse succedere, invece è successo e sono veramente contenta di questo. Lo auguro a tutti. È quella che ti blocca e che non ti fa vivere le cose. Ora ho molte meno paranoie», ha detto la cantante.

L'amore e la musica

«Sono innamorata da un bel po' e continuo a esserlo. La storia continua e mi rende molto felice. Condividiamo moltissime cose e ci vogliamo molto bene», ha detto Angelina Mango sul suo fidanzato, il chitarrista Antonio Cirigliano. Parlando di musica e del primo tour, invece, la cantante ha rivelato di essere ancora incredula: «Il primo tour è una cosa inspiegabile. Mi fa strano che le persone vengano a vedere un concerto mio. È giusto dare loro uno spettacolo "da paura"».