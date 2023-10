Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi sabato 14 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Tra sport, show, film e serie tv i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Se infatti su Rai 1 potranno seguire le qualificazioni degli Europei di calcio 2024, su Canale 5 potranno vedere «Tu si que vales», mentre per i più piccoli (e non solo) su Italia 1 verrà trasmessa «L'Era Glaciale - In rotta di collisione».

Verissimo, gli ospiti di sabato 14 e domenica 15 ottobre: Elisabetta Gregoraci ed Enrica Bonaccorti, ma anche Angelina Mango e Sophie Codegoni

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 14 ottobre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.