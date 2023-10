Angelina Mango, dalla morte del padre a 13 anni al secondo posto ad Amici: chi è la cantante ospite oggi a Verissimo

In onda oggi pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Per l’occasione, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto moltissimi ospiti.

Verissimo, gli ospiti di sabato 14 e domenica 15 ottobre: Elisabetta Gregoraci ed Enrica Bonaccorti, ma anche Angelina Mango e Sophie Codegoni

Da Elisabetta Gregoraci a Sophie Codegoni, passando per Selin Genç e Aras Şenol di «Terra Amara», saranno moltissimi i personaggi della tv e non solo a raccontarsi negli studi Mediaset. Tra questi, anche Angelina Mango, figlia del noto cantautore ed ex concorrente di Amici. Scopriamo insieme chi è.